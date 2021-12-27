شكرا لقرائتكم خبر عن 926 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت دار الأوبرا نشر رسالتها التنويرية باعتبارها منارة في ميدان الفنون والثقافة بمصر والشرق الأوسط، ففي عامها الثالث والثلاثون وبعد تجاوز تحدي جائحة كورونا استمرت خطتها في تقديم ألوان متنوعة من الفنون الجادة التي تعمل علي الارتقاء بالذوق والسلوك وتنمية الوجدان وخلال عام 2021 نجحت ادارتها برئاسة الدكتور مجدي صابر فى تكثيف نشاطها الفني والثقافي ما ساهم بشكل مباشر فى جذب فئات جديدة من الجمهور وخاصة الشباب بجانب مختلف شرائح الأسر المصرية.

وخلال السطور التالية نستعرض حصاد العام على مختلف المسارح حيث بلغ عدد الفعاليات الفنية والثقافية 926 نشاط منها 150 على المسرح الكبير، 145 على المسرح الصغير، 92 مسرح النافورة، 137 على مسرح الجمهورية، 127على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية )، 66 علي المسرح المكشوف، 59 بمسرح أوبرا دمنهور، 77 بمعهد الموسيقى العربية، كما استمر النشاط الفكري والثقافي متمثلا في صالون الاوبرا الثقافي الذي واصل تحقيق اهدافه التنويرية الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية وتوالت حلقات صالون مصر المبدعة والأمسيات الشعرية والندوات الثقافية العامة التي وصل عددها إلى 54 احتضنتها مسارح الاوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور بالإضافة إلى 57 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية " صلاح طاهر" وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية .













وقال رئيس الاوبرا أنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعديد من الدول الأجنبية استضافت الاوبرا عدد من الفرق الاجنبية الزائرة هي فرقة كايرو ستيبس (مصر / ألمانيا)، فرقة مسرح سان بطرسبرج (روسيا)، رقصات هندية (الهند)، تريو ألبا (النمسا)، فرقة فلامنكو دي مدريد (أسبانيا) . وأضاف رئيس الاوبرا أن اوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 63 تحت اشراف المدير الفني والقائد الاساسي المايسترو احمد الصعيدي وقدم 419 حفلا موسيقيا متنوع على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية إلى جانب سلاسل حفلات متنوعة لاعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين بالإضافة إلي تقديم أعمال المؤلفين المصريين التى تنتمى إلى القوالب الكلاسيكية. أما فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة ايمان مصطفي قدمت هذا العام اوبرتين عالميتين هما ( عايدة ، الحفل التنكري ) إلي جانب 32 حفلا شارك فيهم جميع المغنين بالفرقة بمصاحبة الاوركسترا تضمنت مختارات من الاوبرات الكلاسيكية والعديد من الاغاني العالمية والاعمال الخاصة بالكريسماس والعام الجديد . وقدمت فرقة باليه اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني ارمينيا كامل 7 عروض هي دون كيشوت – روميو وجولييت ـ كسارة البندق – أوزوريس - الأمير إيجور - بوليرو – رقصات نلتقي بها الي جانب مقتطفات من عروض (سبارتاكوس، خطوات شرقية ، ديانا واكيتون ) أما فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت اشراف مديرها الفني وليد عوني قدمت 5 عروض هي (أحمس ، فريدا ، ديفيليه 19، عشم إبليس، اعمق مما يبدو علي السطح) ، كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث 4 عروض متميزة هي ( ايزيس ، الطوق والاسورة ، شجر الدر ، الفلكلور والعصور) وشهدت جميع العروض اقبالا جماهيريا كبيراً. واوركسترا أوبرا القاهرة تحت إشراف قائده الأساسي الإيطالي اليو اورتشيلو ومديره الفني المايسترو ناير ناجي قدم 33 حفلا شملت مصاحبة عروض الباليه والاوبرا ومقتطفات من أشهر المؤلفات الغنائية والموسيقية العالمية إلي جانب احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس .









وفي اطار الاهتمام بإحياء التراث الموسيقى العربي قدمت فرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا 120 حفل دوري منها 30 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، 31 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 19 حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 12 لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي، 21 حفلا لفرقة الانشاد الديني، 7 حفلات لكورال اطفال الاوبرا وشهدت هذه الحفلات إحياء ذكرى رموز وإعلام الموسيقى العربية فى مصر والوطن العربي وإعادة احياء التراث الموسيقى العربية للحفاظ علية من الإندثار من خلال البحث في هذا التراث والأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق وأدوار ومنولوج واغاني اساطير الطرب العربي لكي تتعرف عليه الأجيال الجديد من الشباب بإلاضافة إلى الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الرسمية وليالي الدورة الثلاثون لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، هذا إلى جانب حفلات تم تخصيصها لأعمال كبار الموسيقيين منهم محمد الموجى، محمد فوزي، بليغ حمدى، عبد الحليم حافظ، مرسي جميل عزيز واستمرار سلسلة كلثوميات ووهابيات.









بالإضافة الى فعاليات الدورة الثلاثون لمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية والتي اقيمت على مدار 15 ليلة بمسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وتم اهدائها لاسمي الراحلان الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر وتضمنت 33 حفل غنائي وموسيقى شارك فيها 101 مطرب وعازف سوليست من نجوم 10 دول عربية. إلى جانب 11 عازف سوليست هم عازف البيانو عمرخيرت، كما تم تكريم 19 ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربى.









كما أقيم أكثر من 169 ريسيتال موسيقى وغنائي لمجموعة من الفنانين والموسيقيين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور وذلك تحت اشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه.

واستضافت قلعة صلاح الدين فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء وضم 31 حفل تواصلت علي مدار 16 يوما وشهدت مختلف اشكال والوان الفنون الموسيقية والغنائية تنوعت بين الموسيقي الكلاسيكية والجاز والاغاني العالمية والموسيقي العربية والانشاد الدينى وغيرها وشارك فيه نخبة متميزة من نجوم الغناء والموسيقي فى مصر والوطن العربي بالاضافة الي مشاركة 3 دول هي سوريا ، الاردن، المغرب

هذا إلي جانب الأنشطة والفعاليات خلال شهر رمضان والتي شملت مجموعة من العروض الفنية بالاضافة الي سهرات الدول العربية والإسلامية تضمنت امسيات مميزة احياها نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منها 9 حفلات على مسرح النافورة الذى احتضن لاول مرة الحفلات خلال الشهر المعظم لكل من النجم محمد منير ، عرض الليلة الكبيرة لطلاب مركز تنمية المواهب ، اوركسترا الموسيقات العسكرية ، مدحت صالح ، دينا الوديدي ، نوران ابو طالب ، المنشد ياسين التهامي الى جانب التونسية غاليه بن علي وفرقة الحضرة للانشاد الصوفي اللذان قدما عرضين اضافيين علي مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " ، كما احتفلت ثلاثة دول عربية واسلامية بالشهر الكريم على المسرح الصغير بتقديم الوان من الفنون عبرت عن تراثهم وثقافتهم وهي باكستان - فلسطين - الفلبين ، وتواصلت فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا على مختلف مسارحها بـ 10 حفلات لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ، ثلاث حفلات لمركز تنمية المواهب احتفلت الاوبرا خلال احدهم بعيد العمال ، فرقة تراث سيد درويش ، وحفل عيد القيامة لكورال ام النور ، حفلين لفرقة الانشاد الدينى ، اوركسترا الكونسرفتوار ، الى جانب حلقة من سلسلة وهابيات

وواصل مركز تنمية المواهب جهوده لخلق جيل جديد من الفنانين ومتذوقوها من خلال فصوله المتنوعة وهي ( غناء شرقى وغربى اوبرالى – فصل سوزوكى – البالية – كلاكيت – عود – الفيولينة – بيانو – الفلوت – الجيتار – قانون – مادة الصولفيج - تعليم فن الرسم - الكمان الشرقي و الايقاع – ذوى القدرات الخاصة الذين تم استحداث فصل خاص بهم لدراسة الة البانيو) وكذلك اقامة الحفلات علي مختلف مسارح الاوبرا تشجيعا للدارسين

كما استضافت دار الاوبرا خلال العام العديد من المهرجانات الدولية وهي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الـ 43 ، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الـ 14 ، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الـ28 ، مهرجان إيزيس لمسرح المرأة ، حفل افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية للسينما الفرنكوفونية على مسرح سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " ، ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة وغيرها .

وأكد رئيس الاوبرا ان العام الجديد 2022 ملئ بالمفاجات الابداعية التي تعكس التطوير والتحديث للبرنامج الفني والذي تشهده كافة العروض والفرق وتشمل امسيات مميزة مصرية وعربية واجنبية بالإضافة الي سهرات لنجوم الغناء والموسيقي الي جانب القاء الضوء عن مجموعة جديدة من ايقونات الفنون الكلاسيكية العالمية وغيرها .