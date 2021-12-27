شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث: والدي يشبه دوري في فيلم King Richard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي ويل سميث عن وجود أوجه شبه عديدة بين شخصية والده الراحل والدور الذي يلعبه في فيلمه الجديد "الملك ريتشارد"، والذي يجسد من خلاله شخصية والد نجمتي رياضة التنس الشقيقتين سيرينا وفينوس ويليامز، وذلك في تصريحات لموقع ميرور، وقال النجم المرشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم الدراما إنه استفاد من تجربته الخاصة كوالد وذكرياته خلال التنشئة تحت رعاية والده، ليتقن دور والد نجمتي التنس ومدربهما ريتشارد ويليامز.

وأضاف ويل سميث أنه خاض دور البطولة في الفيلم الذي يتناول قصة صعود اثنتين من أشهر لاعبات التنس إلى النجومية من حي فقير في لوس أنجلوس، في وقت بات فيه أكثر نضجاً وأكثر استعداداً للبحث في أعماق حياته الخاصة وعلاقته بأبنائه.

ويجسد الفنان العالمى ويل سميث شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التنس سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد King Richard، على أن تقوم ديمى سينجلتون بلعب دور سيلينا ويليامز، وسانية سيدني تلعب دور فينوس ويليامز.

العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، الفيلم الذى يحكى قصة ريتشارد ويليامز، والد أيقونتى التنس فينوس وسيرينا ويليامز وتجسد الشخصيتين سانيا سيدني (Fences, Hidden Figures)، وديمي سينجلتون (Godfather of Harlem)، على التوالي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وقال "سميث" فى تصريحات صحفية إنه شغوف بشكل كبير لتجسد تلك الشخصية الأسطورية بحد وصفه.

وفى سياق متصل اختارت شركة Warner Brosالمنتجة لفيلم King Richard ، الفنان العالمى ميل جيبسون، لإخراج الفيلم الجديد Lethal Weapon 5، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".