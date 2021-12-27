شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل بطلة أمام أحمد فهمى فى مسلسل "الرواية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة شيرى عادل لـ"الخليج 365"، إنها تعاقدت على المشاركة فى بطولة مسلسل "الرواية"، أمام الفنان أحمد فهمى، موضحة أنها ستبدأ تصوير مشاهدها الأولى يوم 5 يناير المقبل فى الديكور الرئيسى للعمل.

مسلسل "الرواية" تدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحى أثناء ليلة الافتتاح، في إطار مليء بالغموض والإثارة والتشويق بنوعية دراما جديدة ومختلفة على الدراما، وجارٍ حاليًا التعاقد مع باقى فريق العمل الذي ينتمى إلى نوعية الـ10 حلقات وهو من تأليف شادى محسن وأمير شوقى وإخراج أمير شوقى.



شيرى عادل

وكانت الفنانة شيرى عادل قد عرض لها مؤخرا مسلسل "أيام" مع الفنانة حورية فرغلى، وتجسد دور فتاة تفقد عائلتها في حادث ويتولى تربيتها عملها رياض الخولى، وتتزوج بعد ذلك من أحمد صفوت وتواجه العديد من التحديات والمشاكل تؤدى إلى انفصالها.

مسلسل "أيام"، بطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.