شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يتعاون مع الموزع أكرم عادل في 3 أغان بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموزع أكرم عادل لـ"الخليج 365" أنه يتعاون مع النجم بهاء سلطان بـ3 أغانى في ألبومه الجديد، منهم أغنيتان من كلمات نصر محروس وألحان محمد يحيى وأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتنتمى إلى أغانى الدراما والمقسوم .





من ناحية أخري طرح نصر محروس - فى وقت سابق - برومو تشويقيا لألبوم بهاء سلطان، والمقرر طرح 3 أغنيات منه الليلة، تزامنا مع عرض حلقة الصلح بينهما في برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة Dmc.

ومن المقرر طرح الـ3 أغنيات، وهي: تعالى أدلعك، ليالى طويلة، عاملين الصح، ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "سيجارة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، تزامنا مع بدء عرض حلقة الصلح بينهما في برنامج "صاحبة السعادة".

ويشارك الموزع أكرم عادل في ألبوم سامو زين الذى يطرحه خلال الفترة المقبلة في 4 أغانٍ من ضمنهم أغنية تم طرحها مؤخرًا تحمل اسم "حبيتو" وأغنيتين من توزيعه وألحانه وكلمات حسين مصطفى محرم وأغنية من توزيعه وكلمات حسام طنطاوى وألحان معتز أمين ويقدمهم بشكل مختلف عن الأغانى الذى قدمها في مشوار سامو زين في الفترة الأخيرة.

وأعرب مؤخرًا الموزع أكرم عادل عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "حبيتو" الذى كتبها ولحنها ووزعها للنجم ساموزين، وطرحت منذ فترة ولاقت نجاحا كبيرًا.

فى السياق ذاته قال الموزع أكرم عادل لـ"الخليج 365": أغنية "حبيتو" تعتبر من أقرب الأغانى إلى قلبى خاصة أنها لمطرب كبير بحجم ساموزين يتميز بصوت وفكر مختلف، ويوجد بيننا كيميا مشتركة حيث نجحنا قبل ذلك وتعاونا سويا في أكثر من أغنية منها "القطة" و"قصة حب" و"أنا وأنت" و"كسرت قلبى" و"قولى قولى" وغيرها.