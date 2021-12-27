شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول فيديو ساخر على تيك توك.. هند صبري: طموحاتي في السنة الجديدة إن القيامة تقوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة هند صبري عن تدشين حساب لها علي موقع الفيديوهات تيك توك، واختارت هند أن يكون أول فيديوهاتها علي التيك توك فيديو ساخر من العالم الجديد، حيث كشفت صبري عن الفيديو من خلال إنستجرام الخاص بها وعلقت عليه بـ"أخيرًا حساب علي تيك توك.. تابعوني هناك".

وظهرت هند في فيديو ساخر ترد علي سؤال إيه طموحاتك في السنة الجديد لترد بـ"إن القيامة تقوم" .

وكانت قد شاركت النجمة التونسية هند صبري جمهورها بفيديو جديد لها، ظهرت وهي ترقص مع صديقاتها في المنزل على أنغام أغنية الفنان ويجز "دورك جاي"، ونشرت هند الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"دورك جاي"، ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشره، وحرص عدد من النجوم التعليق عليه، منهم النجمة مني زكي وعلقت بمجموعة قلوب.

وتألقت هند صبرى فى حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى فى دورته الأولى، ونشرت صورا لإطلالتها بالحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بجامبسوت مميز من تصميم المصمم العالمى إيلى صعب.

وقالت الفنانة هند صبرى، خلال محاضرتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائى، إن أول يوم تصوير لها فى فيلم "عمارة يعقوبيان" كانت متوترة، فـ عادل إمام له كاريزما وشعرت بالمسئولية أمامه، خصوصا أنه لم يكن يعرفنى أحد وقتها فى مصر سوى 5 أفراد، وشعرت أيضا بالتوتر أمام محمود عبد العزيز فى فيلم إبراهيم الأبيض.