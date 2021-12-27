شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فايزة كمال تكشف أسرار الفترة الأخيرة من حياتها قبل وفاتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أسرة الفنانة الراحلة فايزة كمال تفاصيل وأسرار فترة مرضها والفترة الأخيرة فى حياتها خلال الجزء الثانى من حوار الأسرة مع تلفزيون الخليج 365.

وكان "تليفزيون الخليج 365" انفرد بأول حوار من منزل الفنانة الراحلة فايزة كمال تحدث خلاله زوجها المخرج المسرحى مراد منير وظهر خلاله ابنيها يوسف وليلى لأول مرة ليتحدثا عن والدتهما مع برنامج حكايات زينب.

وكشف المخرج المسرحى مراد منير ما تعرضت له الفنانة الراحلة من ضغوط ومعاناة خلال مشوارها الفنى والاضطهاد الذى عانته ما أثر على صحتها.

وكشف مراد منير كيف بدأت رحلة زوجته الفنانة فايزة كمال مع المرض قبل وفاتها بـ6 سنوات حين أصيبت بسرطان الثدى وعولجت منه وحين داهمها مرة أخرى قبل وفاتها بثلاثة أشهر وإصابتها بسرطان الرحم.

وكشف يوسف وليلى مراد ابنا الفنانة الراحلة تفاصيل الفترة الأخيرة من حياة والدتهما وآخر وصاياها وتفاصيل آخر حوارتهما معها قبل الوفاة.

كما كشف المخرج مراد منير تفاصيل رؤية زوجته الراحلة للسيدة نفيسة والسيدة مريم العذراء قبل وفاتها وما طلبته منه قبل الوفاة ولماذا لم يزرها الكينج محمد منير رغم طلبها رؤيته قبل رحيلها؟

وكشف ابنا الفنانة الراحلة اللذان تركتهما أمهما وهما فى سن 15، 12 عامًا كيف عاشا بعد وفاتها وكيف تغيرت حياتهما.

وأوضحت ليلى مراد ابنة الفنان الراحلة فايزة كمال كيف تغيرت شخصيتها تماما بعد وفاة والدتها وكيف أصبحت مسئولة عن والدها وشقيقها وهى فى سن 12 عامًا وشعرت بأن قلب والدتها انتقل إليها بنفس المشاعر والأحاسيس.

وأوضح المخرج المسرحى مراد منير المواهب التى ورثها ابنيه يوسف وليلى منه ومن والدتهما وكيف تفوق يوسف فى الإخراج والتمثيل وما ينتظره من مستقبل فنى ، وكيف تولت ابنته ليلى رعاية الاسرة وتحملت المسئولية بشكل كبير حتى من قبل وفاة والدتها وأثناء فترة مرضها ، مشيراً إلى أن الابنة التى كانت لا تتجاوز 12 عامًا وقتها لم تفارق والدتها وهى فى المستشفى وظلت إلى جوارها حتى وفاتها رغم صغر سنها، كما انها راعت والدها خلال إصابته بجلطة فى المخ ولم تفارقه لمدة 4 أشهر قضاها فى المستشفيات.

وتحدث مراد منير خلال الحوار عن أعماله الفنية وعمالقة الن الذين تعاون معهم وما يستعد لتقديمه من أعمال خلال الفترة المقبلة.