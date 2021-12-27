بدأ بـ"سيجارة" وانتهى بـ "تعالى أدلعك".. تفاصيل نزاع 6 سنوات بين بهاء سلطان ونصر محروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح المنتج نصر محروس أمس الأحد، برومو دعائي لأول 3 أغاني من ألبوم "سيجارة" المطرب بهاء سلطان، وذلك قبل ساعات من طرح الأغاني رسميا اليوم الإثنين، بالتزامن مع إعلان الصلح بين المنتج والمطرب.

"عاملين الصح"

وكشف المنتج نصر محروس عن استعداده طرح الأغاني في الحادية عشر مساء اليوم، عبر موقع يوتيوب، وضمت القائمة أغاني "تعالى أدلعك"، و"عاملين الصح"، بالإضافة إلى "ليالي طويلة"، وهي واحدة من 4 أغاني، قام المطرب بهاء سلطان بإعادة تسجيلها أوائل العام الحالي، تنفيذا لحكم المحكمة الإقتصادية.

وبدأت أزمة بهاء فتحي عبدالله سلطان، ومكتشفه المنتج نصر محروس عام 2015، بعد قيام المطرب منفردا عبر صفحته بموقع فيسبوك بطرح ثالث أغاني ألبوم "سيجارة"، وهي بعنوان "مش هنروح"، وهو ما قوبل من قبل الشركة المنتجة بالتراجع عن طرح النغمات، وحذفها من صفحاتها بمواقع فيسبوك، ويوتيوب.

"أسيبك ليه"

مع تصاعد الأزمة ولجوء الطرفين إلى ساحة القضاء، قرر المنتج نصر محروس تأجيل طرح الألبوم، الذي يضم 12 أغنية، وذلك بعد طرح نغمات دعاية أغاني "أسيبك ليه"، وهي من كلمات نصر محروس، وألحان أشرف سالم، توزيع توني مجدي، و"أنا مش هندم"، وهي من كلمات نصر محروس، وألحان الملحن الراحل أشرف سالم، وتوزيع مايكل عادل.

"رامي الحمول"

ويضم الألبوم الأزمة، أغاني "ده حب ولا"، "بهواك"، "مالك"، "رامي الحمول"، "ليالي طويلة" "أكتر حد"، وتعاون به بهاء مع الشعراء والملحنين والموزعين أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، محمد يحي، حسين محمود، أشرف سالم، وليد سعد، بالإضافة إلى نصر محروس "مؤلفا"، إذ كتب بعض الأغاني، ومنها الأغنية الرئيسية "سيجارة".

وفي سبتمبر 2020 أصدرت المحكمة الإقتصادية حكما بإلزام المطرب بهاء سلطان، بإعادة تسجيل 4 أغاني بها عيوب فنية، وتنفيذ العقد المؤرخ في 28 أكتوبر 2009.

"أنا الغلطان"

وقام محامي المطرب بهاء سلطان، في أكتوبر 2020 بإرسال إنذار قضائي إلى المنتج نصر محروس، لسرعة إعادة تسجيل 4 أغنيات من ألبوم “سيجارة”، بعد حكم المحكمة الاقتصادية .

وفي يناير 2021 بدأ المطرب بهاء سلطان إعادة تسجيل أول الأغاني الأربعة "أنا الغلطان"، وفي الشهر التالي سجل الأغنية الثانية "رامي الحمول".