بتول عرفة تنعى نعيمة عجمي: "من أطيب الناس اللي قابلتهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت المخرجة بتول عرفة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مصممة الأزياء والسنوغرافيا الفنانة نعيمة عجمي.

ونشرت "بتول" صورة للفنانة الراحلة وعلقت: "من أطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي، خبر حزين جدا لفناني المسرح المصري، وفاة مصممة الأزياء المسرحية الأستاذة الفاضلة نعيمة عجمي، أسألكم الدعاء للمغفورة بها بإذن الله".

الفنانة الراحلة حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية على مسارح البيت الفني للمسرح، كما قدمت تجارب في القطاع الخاص، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية وحصلت علي جوائز وشهادات تقدير.

ومن أهم أعمالها المسرحية: "الطوق والإسورة، أليس في بلاد العجائب، كوميديا البؤساء، اضحك لما تموت، سنووايت، ليلة من ألف ليلة، بلقيس، أهلا يا بكوات، مرسي عايز كرسي، مخدة الكحل، المتفائل".

كذلك العرض المسرحي (أحدب نوتردام) والتي حصلت من خلاله على جائزة أفضل تصميم ملابس في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح دورة الكاتب المسرحي