فريدة سيف النصر تبحث عن أبناء يونس شلبي: "مش عارفة عاملين إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورة للفنان الراحل يونس شلبي بصحبة أبنائه.

وعلقت: "معرفش طريقه الله يرحمه، برغم إننا اشتغلنا فيلم ومسرحية سوا، السؤال يا ترى ولاده عاملين إيه، لأن مع الأسف معاش نقابتنا لا يذكر".

وتابعت: "كلمت زوجته من مدة، معرفش جم على بالي وبعدين شغلتنا الدنيا بأمورنا، ومعرفتش أتواصل تاني، عاملين إيه يا حبايبي، دول ولادنا يا جماعة نتطمن فقط، أنا مش عارفة أعمل إيه".

الفنان يونس شلبي رحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2007 بعد صراع مع المرض، وخلال مسيرته الفنية قدم الفنان الراحل عددا من الأعمال الناجحة أبرزها: "العيال كبرت، مدرسة المشاغبين، بوجي وطمطم، ريا وسكينة، محطة الأنس، امرأ واحدة لا تكفي" وغيرها.