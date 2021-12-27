"اتقي الشبهات".. كيف واجه مصطفى محمود شكوك سهير البابلي في مسرحية "عظماء الدنيا وعظماء الآخرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"هذا ليس غدك" بتلك الكلمات وجه الكاتب والمفكر د.مصطفى محمود النصيحة إلى الفنانة سهير البابلي، وحسم ترددها في الموافقة على عودتها إلى المسرح بعد ارتداء الحجاب، وتقديمها مسرحية من مؤلفاته بعنوان"عظماء الدنيا وعظماء الأخرة".

مع احتفالنا اليوم بذكرى مولد الكاتب والمفكر مصطفى محمود، إذ ولد في مثل هذا اليوم 27 ديسمبر عام 1921، نرصد ما ذكرته الفنانة الراحلة سهير البابلي عن الحوار الذي دار بينهما.

الفنانة الراحلة سهير البابلي خلال ظهورها مع الإعلامية هالة سرحان في أحد البرامج، تحدثت عن المسرحية قائلة: "في حاجات أعجبتني وحاجات تشككت بها، لإنها مسرحية صوفية، والصوفية مراحل أنا مقدرش أتكلم عنها لأني مش ضليعة في الدين، وتتحدث عن الظاهر والباطن، إزاي أبقى الظاهر والشرير يبقى الباطن، والاثنين أسماء الله الحسنى".

وأضافت قائلة: "هي عن نصوص محي الدين بن عربي، وهناك من قالوا على ابن عربي كذا، وقول ثاني كذا، وأنا مقدرش أتكلم لأن معنديش دراية جامدة عن العلماء والفقهاء والسابقين، وتشككت في النص شوية، وبسؤال الأستاذ الكبير حسن أيوب، وزوجي الله يمسيه بالخير، و أهل الذكر، قالوا لي يستحسن اتقي الشبهات وابعدي".

الفنانة سهير البابلي قالت أنها لا تنسى كلمة د.مصطفى محمود ، عندما سألته عن المسرحية وعودتها، مؤكدة أنه قال لها: "هذا ليس غدك".

الكاتب والمفكر د.مصطفى محمود الذي تحل اليوم الذكرى المئوية لمولده، قدمت العديد من الأعمال الفنية عن أعماله الأدبية، ومنها فيلم "شلة الأنس" المأخوذ عن مجموعة قصصية، وقام ببطولته نخبة من النجوم والنجمات، منهم نور الشريف، عزت العلايلي، نيللي، هدى سلطان، وعن رواية "العنكبوت" قدم مسلسل حمل نفس الإسم عام 1973 ، ولعب بطولته عزت العلايلي، محمود المليجي، مديحة كامل.

وعن رواية مصطفى محمود "المستحيل" قدم فيلم سينمائي بنفس الاسم عام 1965، من بطولة كمال الشناوي، ونادية لطفي، وشارك الكاتب والمفكر الراحل، في كتابة أفلام مأخوذة عن قصصه، ومنها "العنب المر" بطولة أحمد مظهر، ولبنى عبد العزيز، و "نار الحب" بطولة الفنانة سعاد حسني، والفنان حسن يوسف.