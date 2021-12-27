فيديو.. تامر حسني يغني لطفلة ترقص على أغانيه في أحد الأفراح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الفنان تامر حسني وهو يغني لطفلة ترقص على أغانيه في أحد الأفراح.

وحرص "تامر" على الرقص والغناء مع الطفلة التي كانت تتفاعل على كل أغنية يقدمها خلال الحفل.

وكان تامر حسني قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا ضمن معرض إكسبو دبي في ساحة اليوبيل يوم الخميس الماضي، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.

يذكر أن تامر حسني طرح أغنية بعنوان "قد التحدي" على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وتبرع بها لذوي الهمم ضمن مبادرة يوم التحدي، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وأحلنا محمد حمزة، وتوزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج خالد الشوربجي.