نجوم عرب اقتحموا هوليود وحصدوا جوائز عالمية.. آخرهم أمير المصري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - اختار موقع ”The Playlist“ العالمى الفنان المصري أمير المصرى ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلى عن فيلم ”Limbo“ فى عام 2021، وذلك بعد فترة وجيزة من فوزه بجائزة البافتا عن دوره بنفس الفيلم، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على الفنانين العرب الذين استطاعوا تحقيق نجاحات في هوليود.

وأمير المصري ليس الفنان الأول الذي اقتحم عالم هوليود وحقق نجاحا به، فهناك العديد من الفنانين الذين قدموا أعمالا قوية بهوليود ورفعوا اسماء بلدانهم في السينما الأقوى في العالم، وفي هذا التقرير نتحدث عنهم.

محمد لاقطين

يعد الفنان اللبناني الراحل محمد لاقطين أول فنان عربي يمثل في هوليود، حيث سافر إلى أمريكا واشترك في فيلم ”الخط الأصفر“ عام 1961، وغير اسمه إلى ”فرانك لتكين“، وذاع صيته كونه الفنان العربي الوحيد، في ذلك الوقت، الذي وصل هوليود.

عمر الشريف

يعتبر الفنان المصري عمر الشريف أبرز الفنانين العرب الذين حققوا نجاحا كبيرا في هوليود، وما زال اسمه يذكر حتى الآن في المحافل الدولية، وذلك لبراعته في التمثيل، وإجادته للغات متعددة.

وقدم الشريف أكثر من فيلم بهوليود حقق من خلالها نجاحا كبيرا، ولعل أبرزها فيلم ”لورانس العرب“، عام 1962، الذي رشح من خلاله لجائزة الأوسكار أكثر من مرة، ليكون أول عربي يرشح لهذه الجائزة، ثم فاز بجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثل عام 1966 في فيلم الدكتور زيفاجو، وفي عام 1962 رشح لجائزة الأوسكار عن أفضل دور مساعد فى فيلم لورنس العرب.

طوني شلهوب

فنان أمريكي من أصل لبناني، حقق شهرة واسعة في هوليود من خلال مجموعة من الأعمال الناجحة، حيث شارك فى العديد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا، ولعل أشهرها دوره كمخلوق فضائي فى فيلم ”Men In Black“، كما حصل على جائزة الغولدن غلوب على دوره في مسلسل ”Monk“، وحاز إشادات واسعة.

غسان مسعود

حقق الفنان السوري غسان مسعود نجاحا كبيرا على المستوى العالمي بمشاركته بالعديد من الأعمال العالمية، بدأها عام 2005 بفيلم ”‏KINGDOM OF HEAVEN‏“، عندما اختاره المخرج الأمريكي “ريدلي سكوت” لأداء دور القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي، كما شارك في مجموعة من الأعمال الأخرى.

ألكسندر صديق

فنان سوداني الأصل اسمه الحقيقي الصديق الطاهر، يعد من أشهر فناني العرب الذين مثلوا بهوليود، واشترك بأفلام شهيــرة مثل ”Star Trek“، ”Kingdom of heaven“، ”Clash of titans“، وساعدته التنشئة الإنجليزية في دخوله مجال السينما وساندته بعض الملامح العربية في لعب أدوار سينمائية فهو من أب سودانى وأم إنجليزية لبنانية الأصل.

جهاد عبده

ممثل سوري غادر بلاده بعد اندلاع الثورة، وسافر إلى أمريكا بسبب وقوفه مع المعارضين السوريين، واشترك في أكثر من فيلم بهوليود، كما قام ببطولة فيلم بعنوان ”جهاد في هوليود“، روى حكايته من بداية هروبه من سوريا بسبب معارضته للنظام، واستقراره بأمريكا.

خالد النبوي

دخل الفنان المصري خالد النبوي بوابة هوليود من خلال فيلم ”مملكة السماء“ عام 2005، حيث ساعدته ملامحه الشرقية على المشاركة في هذا الفيلم، كما جسد شخصية مهاجر عربي يسافر إلى الغرب في فيلم المواطن عام 2012.

عمرو واكد

كانت المشاركة الهوليوودية الأولى للممثل المصري عمرو واكد، مع الممثل الشهير جورج كلوني في فيلم ”syriana“ عام 2005، ثم شارك في فيلم ”صيد سمكة السلمون في اليمن“ عام 2011، ثم مع النجمة سكارليت جوهانسون في فيلم ”Lucy“ عام 2014، وفيلم ”geostorm“ من بطولة جيرارد باتلر، وحقق الفيلم إيرادات عالية عند عرضه.

رامي مالك

فنان أمريكي من أصول مصرية، حيث إن والديه من صعيد مصر، وولد في لوس أنجلوس، شارك في العديد من الأعمال السينمائية، وفاز بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم ”بوهيميان رابسودي“، في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة الـ91 في لوس أنجلوس.