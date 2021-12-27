“شنو هاي الوحشية والمرض”.. رحمة رياض تعلق على جريمة اغتصاب الطفلة حوراء

كتب امير فتحي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - عبرت الفنانة العراقية رحمة رياض عن صدمتها من الجريمة المروعة التي هزت الشارع العراقي بعد قيام احدهم باغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات.

وكتبت رحمة رياض في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر: “شنو هاي الوحشية والمرض الي ابتلينا بيهم تتعدى على طفلة!! الله ينتقم منك أشر إنتقام.. إلى متى راح نبقى بهالوضع خافوا الله! حقحوراء لازم ينوخذ والمجرم نشوف عقابه أمام الملأ حتى يكون عبرة للجميع.. حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، ورئيس خلية الإعلام الأمني العراقية اللواء سعد معن، الذي نقلت قناة “الرشيد” العراقية تصريحاته، قال إن “المتهم قام باختطاف الفتاة حوراء وأخيها الصغير من الشارع قرب منزلهما، وأدخلهما إلى منزله القريب”.

وأضاف معن أن “شقيق الطفلة بدأ بالبكاء، فأخرجه المتهم من المنزل، ثم قام بفعلته الشنيعة”.

وبعد عدة ساعات، أطلق المتهم سراح حوراء لتعود إلى أهلها، الذين تعرفوا على منزل المتهم وأبلغوا الشرطة التي اعتقلته.