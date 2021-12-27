هل تعمدت استفزاز الهام الفضالة؟.. هيا الشعيبي تظهر مع بناتها من منزل خليل التميمي!

كتب امير فتحي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - قامت الفنانة الكوينية هيا الشعيبي برفقة زوجها بزيارة منزل الصحفي خليل التميمي، طليق الفنانة إلهام الفضالة في خطوة اعتبر الكثيرين انها بهدف استفزاز صديقتها السابقة.

فقد نشر خليل التميمي مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “سناب شات” يوثِّق فيه الزيارة، ويمكننا سماعه يقول: “زارتنا البركة، هلا أبو جمال، هيوون الساعة المباركة نور البيت”.

وتظهر هيا الشعيبي جالسة على أريكة محتضنة ابنة إلهام الصغرى، نور، وتقبلها على جبينها، ثم يمكننا سماعها تغني “وحشتيني وحشتيني وحشتيني”، ثم تطلب من نور إظهار وجهها للكاميرا لتسألها حول ما توَّد قوله لوالدتها، لتجيب الفتاة “أنا أحبك”.

واعتبر البعض أن حركة هيا لإثارة غضب إلهام واستفزازها، خاصة أن الأخيرة تعاني مشاكل مع طفلتها الصغرى بعدما قررت العيش مع والدها.

وعلَّق أحد المستخدمين: “بينك وبينها مشكله زين شكو بعد تكرهين البنت في امها كل هذا حقد دفين؟”.

وأضاف آخر: “شنو هذا !!؟ عييييييب تدخل بين الام و بنتها عييييب”، وتابعت أخرى “هذي ماتتوب ؟ يعني شفتي النيه السوده وين وصلها خسرت شغلها وجمهورها ولا تعلمت من الدرس . ومن شر حاسد اذا حسد الله يبعد عنا الحاسدين يارب ويطهر قلوبنا”.

من جهة أخرى، دافع البعض عن هيا الشعيبي، فكتبت إحداهن: “واضح انها تحب بنت الهام من زمان مو شرط تقهر الهام والله هيون طيبة بس مره اخطت على الهام ليتهم يتسامحون”، وأضافت إحدى المستخدمات “عادي لاتشككون في نية الحرمة”.