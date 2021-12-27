شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ندوة إلهام شاهين بقصر السينما بسبب إصابتها بنزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان تامر عبد المنعم ورئيس قصر السينما لـ"الخليج 365"، إنه تم إلغاء الندوة الفنية المقرر إجراؤها للنجمة إلهام شاهين مساء اليوم الاثنين بمقر القصر بحى جاردن سيتى، بسبب إصابة الفنانة الكبيرة بنزلة برد حادة تمنعها من التواجد، موضحًا أنه تم تأجيل الندوة فقط وليس إلغاؤها.

كان من المقرر أن يستضيف قصر السينما الفنانة إلهام شاهين فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، للحديث عن إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع، حيث يدور الصالون الثقافى حول إنجازاتها في عام 2021 ، بالإضافة إلى حوار حول مسرحيتها الأخيرة التي أثار اسمها زوبعة مؤخرًا، فضلاً عن تأثر العملية الإبداعية بالشائعات والحروب الإلكترونية للسيطرة على الإبداع، وكان من المقرر أن يدير اللقاء الناقد طارق الشناوى.

يذكر أن إلهام شاهين شاركت، مؤخرًا في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الذى أقيم في مدينة جدة السعودية، في نسخته الأولى التي لاقت نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى.