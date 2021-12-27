شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ميعاد حفل الهضبة عمرو دياب المقبل فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم عمرو دياب عن إحياء حفل كبير في مدينة دبي وذلك يوم 15 يناير 2022، ونشر الهضبة بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، للترويج للحفل، مصحوبًا بتعليق: "أخيرًا وبعد طول انتظار، التذاكر الآن متاحة للحفلة الأضخم بمدينة دبي".

وطرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم "كتر من قربك"، كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس، وتقول الأغنية في مطلعها: يا حبيبي اتمختر أنت الأجمل أنت الأخطر.. دا انت الخطوة بمليون ريختر ودت قلبي شمال ويمين.. كتر من قربك كتر على قلبي يا سيدي اتشطر أصل أنا بقلق وأتوتر لما تسيبني دقيقتين.

وكان عمرو دياب احتفل بصحبة النجم محمد حماقي وعمرو يوسف و تامر حبيب بالكريسماس، ونشر حمدي مدير أعمال عدد من النجوم مجموعة صور للاحتفال، الذى نظمه المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان ، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والتي لاقت إعجاب كبير فور نشرها من جمهور ومتابعي النجوم.

من ناحية أخرى كشف النجم عمرو دياب عن إحياء حفل جديد له ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك علي مسرح أبو بكر سالم في بوليفار رياض سيتي، ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض بوستر الحفل، عبر موقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :" ومالُه لو ليلة تُهنا بعيد بصوته .. وسبنا كلّ الناس.. الهضبة عمرو دياب جاي بحفلة بيولِّع فيها الأجواء في بوليفارد رياض سيتي يوم 30 ديسمبر".