داوود الشريان يظهر بشكل مختلف في اول ظهور له بعد غياب

كتب امير فتحي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 02:57 مساءً - ظهر الإعلامي السعودي داوود الشريان بشكل مختلف في اول اطلالة له بعد غياب فترة بسبب وضعه الصحي الذي منعه من الظهور.
وكشفت صور عن الإعلامي داوود الشريان، مع مغني الراب الشاب خالد؛ حيث نشر الصحفي عثمان العمير صورتين جديدتين عبر حسابه في تويتر، قائلاً : “الشاب داوود الشريان في لقاء تلفزيوني مع الشاب خالد” .
وقد اثارت اطلالة داوود الشريان صدمة الجمهور بسبب التغير الكبير في ملامحه وبسبب ظهوره بدون الشماغ الذي اعتاد على ارتدائه في كل برامجه.
ويعود الإعلاميّ داود الشريان إلى البرامج الحواري بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاث سنوات، بعد تقديمه لبرنامج المسابقات “تحدّي العائلات” على شاشة “أم بي سي”؛ حيث سيعود ببرنامج حواريّ فنّي جديد سيحمل اسم “مع الشريان”، وسيُعرض في دورة البرامج الجديدة على “قناة أم بي سي” في بداية العام الجديد.
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