شكرا لقرائتكم خبر عن نقل سلمان خان للمستشفى بعد لدغة ثعبان فى مزرعته تزامنًا مع عيد ميلاده الـ 56 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض نجم بوليوود سلمان خان إلى لدغة ثعبان نقل على أثرها إلى المستشفى، في الوقت الذي يستعد فيه للاحتفال بعيد ميلاده الـ56، اليوم، وذلك خلال تواجده في منزله في مزرعة بانفيل مع عائلته، وبعد ساعات خرج من المستشفي ليطمئن جمهوره عليه بفيديو عبر "إنستجرام"، يؤكد به إنه بخير وسيحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه وعائلته وإن الثعبان غير سام.



سلمان خان

وخلال حديثه عن تفاصيل لدغة الثعبان قال سلمان خان :"دخل ثعبان إلى إحدى الغرف وخاف الأطفال فدخلت لأبحث عن عصا ولكنها كانت عصا صغيرة التقطت بها الثعبان وأخرجته، ولف الثعبان نفسه على العصا ثم بدأ في الصعود. لقد اقتربت من يدي لذا أمسكت بها بيدي الأخرى وأسقطت العصا لأتمكن من ترك الثعبان (في الغابة)، وفقا لصحيفة إنديان إكسبيرس.

وتابع :"وعندها عضني الأفعى مرة واحدة، ثم كان هناك المزيد من الفوضى عندما صرخ الأطفال، وذلك عندما عضني الثعبان مرة أخرى، ثم صرخوا جميعًا "مستشفى، مستشفى، مستشفى"، قائلين إنه يجب نقلي إلى المستشفى بسرعة، كان هناك الكثير من الضجة، كان الأفعى سامًا بعض الشيء، وعضني مرة أخرى، تم نقلي إلى المستشفى، وهناك علمنا أنه نوع مختلف من الأفعى، وليس الكنداري العظيم ".

وأضاف :"عند عودتنا من المستشفى، رأينا أن الثعبان لا يزال هنا، وأعدناه إلى الغابة، أنا بخير الآن، لقد تناولت سمًا مضادًا لجميع الثعابين تقريبًا لأننا لم نكن متأكدين مما إذا كان ثعبانًا سامًا أم لا، فقط من خلال النظر إليه. بعد إعطائي الحقنة بقيت هناك لمدة ست ساعات للمراقبة ".

و شكر سلمان العاملين في المستشفى الذين عالجوه، قائلا :"كانت أختي خائفة للغاية ، لكنني كونت صداقات مع الأفعى وحصلت على صورة معها. لا بد أنه عضني لأنه كان خائفًا.. كان من الجيد أن تكون هذه المستشفى سريعة جدًا. كانوا مجهزين تجهيزًا جيدًا ، وكان لديهم سموم لجميع أنواع لدغات الثعابين".