شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة مصممة الأزياء نعيمة عجمي بعد صلاة العصر من مسجد الخلفاء الراشدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد موعد جنازة مصممة الأزياء الراحلة نعيمة عجمي التي رحلت صباح اليوم، وسوف تكون الجنازة بعد صلاة عصر اليوم الإثنين 27 ديسمبر من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة.

كانت الراحلة قد رحلت صباح اليوم بعد صراع مع المرض لفترة قصيرة جدا، ونعاها عقب رحيلها البيت الفني للمسرح والهيئة العربية للمسرح والمهرجان القومي للمسرح والمخرج خالد جلال والكثير من المسرحيين والمخرجين والفنانين الذين تعاملوا معها.

الفنانة نعيمة عجمي حاصلة علي بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور، وكانت تعمل بالبيت الفني للمسرح كمصممة ديكور وأزياء، و مشرفًا على قسم الأزياء بمركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، وشاركت فى العديد من الأعمال المسرحية على مسارح البيت الفني ، كما قدمت تجارب في القطاع الخاص وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، كما شاركت فى العديد من المعارض المحلية والدولية بتصميمات أزيائها.

ومن أعمالها المسرحية "رابونزل بالعربى ، والطوق والإسورة، أليس فى بلاد العجائب، وكوميديا البؤساء، واضحك لما تموت، وسنو وايت، وليلة من ألف ليلة، وبلقيس، ورجل القلعة، وأهلًا يا بكوات، ومرسى عاوز كرسى، ومخدة الكحل، وأولاد الغضب والحب، ويا مسافر وحدك، وهاملت ، والمتفائل، والعرض المسرحي “أحدب نوتردام”، الذي حصلت من خلاله على جائزة أفضل تصميم ملابس في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة “الكاتب المسرحى المصري .