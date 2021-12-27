شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يحيى أولى حفلات العام الجديد في شرم الشيخ 1 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب هيثم شاكر، لإحياء أولى حفلات العام الجديد 2022، يوم السبت 1 يناير المقبل بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن

وانتهى المطرب هيثم شاكر من تسجيل أغنية جديدة، من تأليف الشاعر هادى أبو اليزيد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بمجرد الانتهاء من مكساجها ووضع اللمسات الأخيرة عليها.

وطرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر أغنية "لما تحس"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هانى محروس، وتقول كلمات الأغنية: "عُمر البعد ماكان متصنف أصلا عيب.. وإياك تيجى في يوم على نفسك، تتحمل وتعاقب قلبك.. بكرة هييجى حد يحبك، كله نصيب".

كان النجم هيثم شاكر قد حل ضيفًا على تليفزيون ”الخليج 365”، وتحدث عن المعادلة الناجحة فى الأغانى، وقال هيثم: "المعادلة إنك تبقى متصدق في الأغانى ومتجريش وراء التريند وسهل جدا أنك تطلع تريند دلوقتى أقلع القميص وامشى في الشارع هتطلع تريند، النجاح هواللى صعب لكن التريند مفيش أسهل منه وهتعمل أى حاجة مثيرة للجدل هتطلع تريند".