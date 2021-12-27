شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن Emily in Paris تزامنًا مع الجزء الثانى.. أبرزها البطلة أصبحت مليونيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاح الموسم الأول من مسلسل Emily in Paris، تم الإعلان عن الموسم الثاني، حيث أصبح بإمكان محبي المسلسل مشاهدة الحلقات الجديدة فى ظل حالة الجدل الكبيرة بين الجمهور حول أحداث المسلسل ما بين الإعجاب والانتقاد، ومن خلال هذا التقرير الذى نشره موقع "buzzfeed"، نستعرض 7 معلومات مهمة عن مسلسل Emily in Paris الذي تدور أحداثه فى فرنسا.

7 معلومات عن مسلسل Emily in Paris

1- تتلخص الانتقادات التي توجه للمسلسل كونه مجرد لعب على الأكليشيهات والأنماط الثقافية والسياحية المتعلقة بالفرنسيين والأمريكيين الذين يذهبون إلى باريس، في حين يري الباريسيين أنهم لم يعودا مثلما يتناولهم المسلسل.



لقطة من Emily in Paris

2- علي الجانب الاخر تتنوع أسباب إعجاب الكثيرين بالمسلسل حيث يتناول قصص حب رومانسية خفيفة وسط سحر مدينة باريس، حيث يستعرض العمل مواقع باريس السياحية ومعالمها الأثرية وخصوصيتها الثقافية، من برج أيفل، إلى جاردان دي باليه، والشانزليزيه، إضافة إلى الكنيسة التي رسم جدرانها جان كوكتو في سان تروبيه، وحتى المقاهي والأسواق والمخابز الباريسية الشهيرة.



مسلسل Emily in Paris

3- حرص مبتكر المسلسل دارين ستار، على أن يصطحب فريق مؤلفي Emily in Paris للإقامة في باريس طوال فترة كتابة العمل ليعايشوا ما يكتبون عنه.

4- صممت ملابس المسلسل باتريشيا فيلد، وهي من أشهر المصممين وصممت من قبل ملابس فيلم Devil Wears Prada، من أشهر الأفلام التي تحدث عن الموضة، والأزياء.



الازياء في مسلسل Emily in Paris

5- نشر موقع Dipp إحصاء حول أزياء إيميلي، ففي الحلقة الأولى ومع وصول إيميلي إلى باريس وصلت تكاليف ملابسها فقط إلى أكثر من 10 آلاف دولار، وفي الحلقة الثانية وصل سعر ما ترتديه في أحد المشاهد التي تظهر فيها في السوق إلى 7 آلاف دولار، وإجمالي الملابس والإكسسوارات التي ترتديها في الحلقة وصل سعرها إلى أكثر من 35 ألف دولار، ثم تهبط الكلفة في الحلقات التالية قبل أن ترتفع في الحلقات الأخيرة لتصل إلى الذروة في الحلقة العاشرة والأخيرة التي يصل فيها إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 36 ألف دولار، أما إجمالي العشر حلقات فيصل إلى 310 مليون دولار.



ليلي كولينز

6- وحسب التقرير أصبحت بطلة المسلسل ليلي كولينز مليونيرة، بسبب عرض الموسمين، و" ليلي" المولودة في إنجلترا، هي ابنة المغني المعروف فيل كولينز، وتبلغ من العمر 32 عاماً، على عكس ما تبدو في المسلسل كفتاة في بداية العشرينيات، دخلت ليلي مجال التمثيل منذ طفولتها وظهرت في عدد من المسلسلات والأفلام أشهرها The blind Side أمام ساندرا بولوك وCity of Bones، وحسب مجلة "كوزموبوليتان" فقد تقاضت كولينز 300 ألف دولار مقابل الحلقة الواحدة بإجمالي 10 حلقات في الموسم ما يعني 3 ملايين عن الموسم الأول ارتفعت غالبا في الموسم الثاني، وقد قدر موقع Celebrity Net Worth المتخصص في ثروات المشاهير، ثروة كولينز الحالية بـ25 مليون دولار.



بطلات مسلسل Emily in Paris

7- وأخيرا تدور أحداث Emily in Paris حول قصة فتاة أمريكية متخصصة في التسويق عبر السوشيال ميديا ترسلها الشركة التي تعمل بها إلى أحد فروعها في باريس، وتنقلب حياتها بين الانبهار بجمال المدينة والمشاكل المهنية والعاطفية التي تقع فيها.