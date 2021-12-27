شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة بتول عرفة تنعى نعيمة عجمى: "من أطيب الناس اللى قابلتهم فى حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت المخرجة بتول عرفة، الفنانة القديرة نعيمة عجمي، مصممة الأزياء، التى رحلت عن عالمنا اليوم، وكتبت بتول عبر حسابها على تويتر، قائلة: "من أطيب الناس اللى قابلتهم فى حياتى خبر حزين جداً لفنانى المسرح المصرى وفاة مصممة الأزياء المسرحية الأستاذة الفاضلة نعيمة عجمي أسألكم الدعاء للمغفورة لها بإذن الله".



بتول عرفة

مصممة الأزياء نعيمة عجمي، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور، وعملت بالبيت الفني للمسرح مصممة ديكور وأزياء، ومشرفًا على قسم الأزياء بمركز الإبداع الفني، شاركت فى العديد من الأعمال المسرحية على مسارح الدولة، كما قدمت تجارب في القطاع الخاص، وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، كما شاركت فى العديد من المعارض المحلية والدولية بتصميمات أزيائها.

ومن أعمالها المسرحية رابونزل بالعربى، والطوق والإسورة، أليس فى بلاد العجائب، وكوميديا البؤساء، واضحك لما تموت، وسنو وايت، وليلة من ألف ليلة، وبلقيس، ورجل القلعة، وأهلًا يا بكوات، ومرسى عاوز كرسى، ومخدة الكحل، وأولاد الغضب والحب، ويا مسافر وحدك، وهاملت ، والمتفائل، وأخيرًا العرض المسرحى “أحدب نوتردام”، الذي حصلت من خلاله على جائزة أفضل تصميم ملابس في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة “الكاتب المسرحى المصري".