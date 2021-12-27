شكرا لقرائتكم خبر عن مفيش وقت للراحة.. عمرو محمود ياسين يعود لاستكمال مسلسله بعد حادث السيارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، لم يكن لديه الوقت الكافي للتعافى والراحة من حادث السيارة الذى تعرض له مؤخرًا، حيث عاد سريعًا لاستكمال كتابة مسلسله الجديد الذي يتم تصويره علي الهواء، وظهر عمرو محمود ياسين، في فيديو قصير نشرته الفنانة منة فضالى، عبر "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وهو يستكمل كتابة حلقات المسلسل أثناء تواجد أبطال العمل، وبدا عليه الإرهاق الشديد أثناء متابعة الكتابة.

جاء هذا بعد يوم من توجيه الكاتب عمرو محمود ياسين، الشكر لكل من سأل عن حالته الصحية عقب تعرضه لحادث سير، لافتًا إلى أن سبب الحادث كان لإرهاقه الشديد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي .. أنا بشكركم جدًا.. ربنا نجاني الحمد لله من الموت، للأسف الإرهاق الشديد كان وراء الحادث وكان بقالي 36 ساعة صاحي".



عمرو محمود ياسين يتابع العمل بعد يومين من حادث السيارة

وتابع: "للأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس ولم أفق إلا والـAir bags مفتوحين وكل شيء كان انتهى.. الحمد لله قدر ولطف وآسف لعدم استطاعتي الرد على أغلب الاتصالات غصب عني".

وتعرض الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين لحادث بسيارته إلا أنه لم يصب بأذى أو أى مكروه، وانتهي الأمر بصدمات في السيارة، ونشر عمرو محمود ياسين صورا لسيارته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق عليها قائلاً: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير الحمد لله".

وفى السياق ذاته، كانت الفنانة شهيرة، علقت، قبل يومين، على حادث السيارة الذى تعرض له ابنها الفنان والسيناريست والكاتب عمرو محمود ياسين، حيث نشرت صورًا لسيارة ابنها بعد الحادث، وعلقت عليها، "الحمد لله والشكر لله إنك نجيت ابني يارب وسمعت لدعائي إمبارح، يا جماعة وقفت في الشباك الفجر أدعى لربنا يحميه ويحفظه عشان خايفة عليه لأنه لا ينام في اليوم إلا ساعتين بقاله كده أكتر من أسبوع.. بيكتب ويروح التصوير يطمئن علي كل تفصيله إرهاق ذهني وجسدي غير إنساني عشان كده كنت خايفة عليه مجاش في دماغي حادثة، وأنا بدعيله وأقول يارب احفظه بعينك التي لا تنام احميه من كل شر يارب بحق أسمك الأعظم الذي إذا دعينا به أجبت".



عمرو محمود ياسين يتابع كتابة مسلسله الجديد

وأضافت شهيرة، فى تدوينتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "كل ده يا جماعة لأنه في حالة إرهاق رهيبة لأنه بيعرض علي الهوا (نصيبي وقسمتك)، لكن إنه يحصله حادثة.. أتاريني يارب كنت بدعي وحاسة إن في خطر عليه صحيًا، لكن حادثة".

واختتمت الفنانة شهيرة حديثها بالدعاء لله على سلامة ابنها، "يارب بشكرك وبشكر فضلك عليا يارب تمم علي خير هو نايم دلوقت مقدرش حتي يعمل أشعة يارب لما يعملها يبقي خير يارب دعواتكم بالستر".