شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يغنى للعام الجديد على أنغام أغنية "عندى إيمان أكيد" لـ وردة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ابنة الفنان صلاح عبد الله عن فيديو احتفال والدها بالعالم الجديد، عبر صفحاتها علي الانستجرام، وعلقت عليه بـ"من داخل الغرفة اللي بابا مبيطلعش منها.. من علي المكتب اللي شمال السرير.. إن شاء الله هتبقي سنة حلوة علشان أنت وماما معانا يا صاصا يا رب يحفظكم ويديكم الصحة يا رب ".

وظهر صلاح عبد الله في الفيديو وهو يغني على نغمات أغنية المطربة الراحلة وردة "عندي إيمان أكيد" ، مع تغير جزء من كلماته، حيث غني قائلاً: "عندي إيمان أكيد إن العام الجديد هيكون آخر حلاوة وبإذن الله سعيد"، وذلك بمناسبة احتفالات السنة الجديدة.

ويعرض خامس حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، عبر قناة ON. وتحمل الحكاية اسم "تاج راسنا بابا"، وهي من بطولة صلاح عبد الله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا. كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحًا، والرابعة عصرًا.

يذكر أنه عرض حتى الآن من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" من بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" من بطولة هاني عادل.