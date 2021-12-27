شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال ناعيًا نعيمة عجمى: فقدنا علمًا من أعلام الفن فى مصر والوطن العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنانة القديرة نعيمة عجمي، مصممة الأزياء الشهيرة، التى رحلت عن عالمنا اليوم، بعد أن تركت إرثا فنيا متميزًا فى عالم تصميم الأزياء للعروض المسرحية .

وقال جلال، فقدنا اليوم علمًا من أعلام الفن في مصر والوطن العربي، فقد كانت الفنانة القديرة نعيمة عجمي، متفردة في مجالها وشرفت بالعمل معها في العديد من أعمالي المسرحية، وشرفت أيضا بأنها كانت تدرس مادة الأزياء بمركز الإبداع الفني، وتخرج على يديها العشرات من مصممي الأزياء، وكرمها القطاع فى حفله للأم المثالية .

مصممة الأزياء نعيمة عجمي، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور، وعملت بالبيت الفني للمسرح مصممة ديكور وأزياء، ومشرفًا على قسم الأزياء بمركز الإبداع الفني، شاركت فى العديد من الأعمال المسرحية على مسارح الدولة، كما قدمت تجارب في القطاع الخاص، وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، كما شاركت فى العديد من المعارض المحلية والدولية بتصميمات أزيائها.

ومن أعمالها المسرحية رابونزل بالعربى، والطوق والإسورة، أليس فى بلاد العجائب، وكوميديا البؤساء، واضحك لما تموت، وسنو وايت، وليلة من ألف ليلة، وبلقيس، ورجل القلعة، وأهلًا يا بكوات، ومرسى عاوز كرسى، ومخدة الكحل، وأولاد الغضب والحب، ويا مسافر وحدك، وهاملت ، والمتفائل، وأخيرًا العرض المسرحى “أحدب نوتردام”، الذي حصلت من خلاله على جائزة أفضل تصميم ملابس في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة “الكاتب المسرحى المصري".