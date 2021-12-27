فيديو.. مايان السيد تلتقي البطلة الحقيقية لحكاية "حلم حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

التقت الفنانة الشابة مايان السيد، بالبطلة الحقيقة لحكاية "حلم حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" والتي تجسد مايان شخصيتها.

وتجسد "مايان" خلال العمل شخصية البطلة ميريام علاء، وهي شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها.

وتظهر "مايان" في الفيديو بصحبة ميريام، التي تعلق على أدائها قائلة: "أنا مبسوطة جدا، هي بتتكلم زيي وبتضحك زيي، هي مدهشة وأنا بحبها جدا".

حكاية "حلم حياتى" تتحدث عن مرض التوحد وتناقش طرق التعامل معه بشكل كامل، والتنمر الذى يتعرض له المصابون بالمرض بسبب براءتهم وعفويتهم المفرطة، كما تسلط الضوء على جهود الدولة فى وضع القوانين التي تحد من التنمر على ذوي الإعاقات ومرضى التوحد.

"حلم حياتي - إلا أنا" بطولة: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، إيفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.