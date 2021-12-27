بالصور.. تامر هاشم يحتفل بخطوبة شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان تامر هاشم عضو فريق "كايروكي" بخطوبة شقيقته "هنا" مساء أمس الأحد، في حفل عائلي بسيط ضم أقارب العروسين.

ونشر "تامر" مجموعة صور من حفل الخطوبة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق على الصور قائلا: "لا أصدق كيف كبرت، أتمنى لكِ ولخطيبك حياة سعيدة".

وانهالت التعليقات من الجمهور وعدد من نجوم الفن على الصور، أبرزهم: مصطفى خاطر، نسمة عبدالعزيز، رنا عرفة، وآخرون.

وأحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا بمدينة الشيخ زايد يوم 23 ديسمبر الماضي، وسط حضور حشد من جمهورهم ومحبيهم