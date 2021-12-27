"ادعولنا ربنا يشفينا".. إصابة عبير صبري وزوجها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إصابتها وزوجها المحامي أيمن البياع بفيروس كورونا.

وكتبت: "كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله، ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا".

وانهالت التعليقات من معجبي وجمهور الفنانة عبير صبري عبر صفحتها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "سلامتك يا بيرو"، وألف سلامة عليكم"، و"ربنا يشفيكم"، و"ربنا يحفظكم" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن عبير صبري تشارك ضمن سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "يوتيرن" وهو من بطولة: توفيق عبدالحميد، ريهام حجاج، صفاء الطوخي، محمد الكيلاني، كريم قاسم، عبير منير، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل