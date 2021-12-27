فن ومشاهير

"ادعولنا ربنا يشفينا".. إصابة عبير صبري وزوجها بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إصابتها وزوجها المحامي أيمن البياع بفيروس .

وكتبت: "كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله، ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا".

وانهالت التعليقات من معجبي وجمهور الفنانة عبير صبري عبر صفحتها، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "سلامتك يا بيرو"، وألف سلامة عليكم"، و"ربنا يشفيكم"، و"ربنا يحفظكم" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن عبير صبري تشارك ضمن سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل "يوتيرن" وهو من بطولة: توفيق عبدالحميد، ريهام حجاج، صفاء الطوخي، محمد الكيلاني، كريم قاسم، عبير منير، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا