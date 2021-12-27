وفاة مصممة الأزياء نعيمة العجمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة مصممة الأزياء المهندسة نعيمة العجمي.

وكتب "مكرم" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الدوام لله، المهندسة نعيمة عجمي".

نعيمة العجمي هي مصممة أزياء مصرية شاركت في تصميم ملابس الفنانين في العديد من الأعمال المسرحية.

ومن أشهر أعمالها: "يا مسافر وحدك، رجل القلعة، أهلا يا بكوات، أولاد الغصب والحب، ليلة من ألف ليلة، اضحك لما تموت، سنووايت وعصابة الأقزام، وبحلم يا مصر، في بيتنا شبح" وغيرها من الأعمال.

وكان آخر أعمالها المسرحية "المتفائل" والتي عرضت على خشبة المسرح القومي على مدار عامين منذ 2019، وهي من بطولة: سامح حسين، سهر الصايغ.