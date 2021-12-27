"ألفاظ خارجة" و"هوت شورت" و"ابتذال" تفاصيل أزمات حفلات 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

شهد عام 2021 عودة إقامة الحفلات الجماهيرية بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا، ومع عودتها شهدت الكثير منها أزمات، وصل بعضها إلى حد تبادل السب والقذف على خشبة االمسرح، وأثار البعض الآخر حالة من الجدل حول نجومها. ومع تصدي نقابة المهن الموسيقية بقوة لمطربي المهرجانات، وفي مقدمتهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، دارت علامات الإستفهام حول حفلات روبي، وكذلك مشاركة الفنانة لوسي في حفل بأحد شواطئ الساحل الشمالي. "هوت شورت" وأثارت الفنانة روبي جدلا واسعا، عقب إعلانها في 16 يوليو عن حفلها الأول في أحد الملاهي الليلية، عقب نشرها عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لشروط حضوره، وكانت كالتالي: "الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية". كما جاء في شروط حضور الحفل: "يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".

لفظ خارج

"دي لوسي..معقول ؟" سؤال جمع بين علامات الدهشة ومشاعر الغضب من الفنانة لوسي، وذلك بعد ساعات من نشر الفيديو الذي ظهرت به وهي تردد "لفظا خارجا" أثناء الغناء و الرقص في ملهى ليلي بالساحل الشمالي. وكانت البداية مع نشر الصفحة الخاصة بالملهى في موقع فيسبوك، الفيديو المثير للجدل، وتوالت بعدها تعليقات الهجوم على الفنانة لوسي، إذ جاءت التعليقات كالتالي :"ده اللي اسمه جنان ، وقلة قيمة على كبر"، و"عادي كده ؟!"، و"دي لوسي معقول؟". عاري الصدر

في يوم 30 يوليو الماضي، حررت نقابة المهن الموسيقية بلاغ رسمي في شرطة السياحة ضد المغني أحمد عفروتو ، بسبب ظهوره عاري الصدر في الحفل الذي أقيم في مدينة العلمين.

وبعد إحياء عفروتو الحفل الذي أقيم على مسرح فاميلي بارك، ومخالفته والمغني مروان موسى القرار الصادر بمنع الغناء بالفلاشة، أصدرت النقابة قرارها بمنع التعامل معهما، بداعي أنهما ليسا أعضاء ولم يحصلوا علي تصاريح بالغناء وتحذر من التعامل معهما.

إبتذال

قيام مغني الراب الفلسطيني شاب جديد، بتعديل كلمات الابتهال الديني "مولاي أني ببابك"، إلى "مروان إني ببابك" خلال الحفل الذي قدمه بمشاركة مغني الراب مروان بابلو، كان السبب في إعلان نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع "بابلو".

وقالت النقابة في بيان لها، إن ماحدث إستهزاء بهذا الدعاء بابتذال وإفراغه من محتواه الأخلاقي، وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل".