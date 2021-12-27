"ما بتردش".. معجب عراقي يخترق حساب حنان مطاوع ويترك رسالة غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعرض حساب الفنان حنان مطاوع للاختراق، من قبل معجب عراقي.

وبعد اختراقه لصفحتها، نشر عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام رسالة قال فيها: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا".

وتابع: "بما إن ست حنان ما بترد دايركت فحبيت أدخل الحساب أعبر عن هذا الحب، الحساب بيرجع للست حنان بإذن الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا.

والمسلسل بطولة: طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، أحمد رزق، لبنى ونس، صبري عبدالمنعم