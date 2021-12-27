بالصور: إطلالة ساحرة لهيفاء وهبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة من حفل زفاف أحيته وسط عدد كبير من المعازيم.

وضجت صور هيفاء مواقع التواصل الإجتماعي إذ ظهرت بفستان طويل باللون الزهري ووضعت فوقه جاكيتاً من الريش تناسقت مع إطلالتها.

وتركت هيفاء شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة كما وضعت مكياجاً ناعماً ذات ألوان زاهية.

وكانت نشرت هيفا سابقاً مجموعة من الفيديوهات على حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي مستخدمةً خاصية الستوري وذلك بمناسبة حفل خطوبة شقيقتها هناء.

واحتفلت وهبي بخطوبة شقيقتها الصغرى هناء في حفل عائلي صغير حيث ظهرت هيفا بكامل أناقتها كالمعتاد وارتدت فستان باللون الأسود.

وبالفيديو توسطت هيفا الحضور لتقدم وصلة رقص تعبيراً منها عن فرحتها بخطوبة شقيقتها، وبفيديو آخر كانت قد نشرته ظهرت هيفا وهي تغمر شقيقتها هناء.