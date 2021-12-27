بالفيديو.. سناجب تطير من شجرة في نبراسكا قبل لحظات من قطعها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - تفاجئ فريق عمل كان يقوم بقطع شجرات بلوط ميتة في جامعة نبراسكا بأمر لم يكن في الحسبان، “السناجب الطائرة”.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنتروناشونال”: يظهر مقطع فيديو جديد سنجاباً يتسلق حول شجرة، ويقفز ويمد ذراعيه وساقيه لتشكيل جناح طائرة شراعية، مما يساعده على الطيران إلى شجرة قريبة.

تم رصد ما مجموعه ثلاثة سناجب طائرة في شجرة ميتة في حرم الجامعة في مدينة لينكولن، ولكن ما يجعل هذا مثيراً للغاية هو أنه لا أحد يعرف أنّ السناجب كانت هناك.

كان العدد المتبقي من هذا النوع من الحيوانات في نبراسكا موجود على بعد 90 ميلاً في الزاوية الجنوبية الشرقية لنبراسكا، بالقرب من حديقة إنديان كيف الحكومية، وكان الثلاثة في لينكولن يعيشون دون أن يتم اكتشافهم.

وقال بريان ديترمان، مساعد مدير خدمات المناظر الطبيعية في الجامعة، لصحيفة جورنال ستار: ‘تفاجأنا كثيراً، وقلنا ما هذا؟”.

“اعتدنا على رؤية السناجب في الأشجار، لكن هذا لا يبدو مثل السنجاب”.

تم إرسال الفيديو القصير، الذي يبلغ طوله 20 ثانية فقط، إلى لاركن باول، أستاذ بيولوجيا الحفظ في جامعة نبراسكا. شاهد أذرع الحيوان الممدودة، وكأنهما جناحان مثل اللوحات الممتدة بين الكفوف الأمامية والخلفية، وهي تقفز من شجرة إلى شجرة.

قال باول: “إنها من بين الأنواع التي يصعب توثيقها لأنها لا تخرج عندما يكون الناس في الجوار. وهي سناجب صغيرة”. يقول الاتحاد الوطني للحياة البرية على موقعه على الإنترنت إن السناجب الطائرة لا يمكنها حقاً الطيران مثل الطيور أو الخفافيش، بل تنزلق.

يقول الاتحاد إنّ السنجاب الطائرة الجنوبية موجودة في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، بينما يتواجد السنجاب الطائر الشمالي بشكل أساسي في الشمال الشرقي، على طول الساحل الغربي، وفي أيداهو ومونتانا.

لم يكن شون دن، عالم أحياء التراث الطبيعي لولاية نبراسكا، متفاجئاً بسناجب لينكولن الطائرة. فقد وثق 15 مشاهدة مؤكدة منذ عام 2018.

إنّ دان غير متأكد من كيفية وصول السناجب الطائرة إلى لينكولن لكنه قال إنه من غير المحتمل أن يكونوا قد وصلوا إلى هناك بمفردهم.

يدرس دون ألثوف، الذي حصل على درجة الماجستير في الجامعة في عام 1978، وهو الآن أستاذ شبه متقاعد في الحفاظ على الحياة البرية في جامعة ريو غراندي بولاية أوهايو، السناجب الطائرة الجنوبية منذ ما يقرب من 30 عاماً. لقد شاهدهم ينزلقون على مسافة 40، 50، وحتى 75 ياردة.

على الرغم من كونها رشيقة في الهواء، إنّ هذه الحيوانات غريبة على الأرض. لأنّ اللوحات الشبيهة بالشراع تمتد من الرسغ إلى الكاحل وتجعلها تتحرك مثل الحصان الأعرج.