شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى كندى يوزع النقود في الشوارع بمناسبة عيد الميلاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزّع مغني الهيب هوب والممثل الكندي دريك الكثير من النقود على سكان مدينة تورنتو أثناء استقلاله سيارة سار بها في جميع أنحاء المدينة الكندية في بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفقًا لمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية مغني الراب الكندى وهو يركب في المقعد الخلفي في سيارة ويوزع النقود على أشخاص عشوائيين يوم السبت 25 ديسمبر.

وفقا لموقع " إندبندنت" في الفيديو، يمكن سماع امرأة تقول: "يا إلهي ، هذا جنون" ، بينما قال رجل آخر: "شكرًا لك يا أخي. أنا أقدر ذلك يا رفاق، اعتن بنفسك. "

من غير المعروف مقدار الأموال التي قدمها الشاب البالغ من العمر 35 عامًا، ومع ذلك، يقدر المعجبون دريك على كرمه.

جدير بالذكر، لدريك سابقة أخرى، ففي عام 2018 قام بتوزيع حوالي مليون دولار على المحتاجين في أحياء مدينة ميامي، أثناء تصويره فيديو كليب أغنيته (خطة الرّب).



دريك



دريك يوزع الاموال

وأعلن دريك في بداية أغنيته، التي انتشرت عبر قناة اليوتوب الخاصة به، عن توزيعه ربح أغنيته الجديدة، الذي بلغ مليون دولار، على المحتاجين.

وظهر المغني الكندي في الفيديو وهو يهب النقود للناس البسطاء والمحتاجين. وقد منح مبلغ 50 ألف دولار لدراسة أحد طلاب الجامعة في ميامي و50 ألفا أخرى لمركز تأهيل الشباب في المدينة و20 ألفا لفريق الإطفاء.

كما تبرع دريك لعدة مراكز تعليمية للشباب والأطفال، ووزع الأموال على المارة من المحتاجين ودفع فواتير كل الموجودين في أحد المتاجر الكبيرة.

يذكر أن أغنية "خطة الرّب" لاقت نجاحا جماهيريا واسعا منذ أن أطلقت على اليوتوب وجمعت أكثر من 5 ملايين مشاهدة بحسب موقع "Variety".