شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصممة الأزياء والديكور نعيمة عجمى بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت صباح اليوم الفنانة التشكيلية ومصممة الأزياء والديكور نعيمة عجمي بعد فترة مرض قصيرة ، وبعد أن ظلت الراحلة تعمل بمنتهي الإخلاص والإبداع والتفاني حتى آخر لحظات عمرها.

الفنانة نعيمة عجمي حاصلة علي بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الديكور، وكانت تعمل بالبيت الفني للمسرح كمصممة ديكور وأزياء، و مشرفًا على قسم الأزياء بمركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال، وشاركت فى العديد من الأعمال المسرحية على مسارح البيت الفني ، كما قدمت تجارب في القطاع الخاص وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، كما شاركت فى العديد من المعارض المحلية والدولية بتصميمات أزيائها.

ومن أعمالها المسرحية "رابونزل بالعربى ، والطوق والإسورة، أليس فى بلاد العجائب، وكوميديا البؤساء، واضحك لما تموت، وسنو وايت، وليلة من ألف ليلة، وبلقيس، ورجل القلعة، وأهلًا يا بكوات، ومرسى عاوز كرسى، ومخدة الكحل، وأولاد الغضب والحب، ويا مسافر وحدك، وهاملت ، والمتفائل، والعرض المسرحي "أحدب نوتردام"، الذي حصلت من خلاله على جائزة أفضل تصميم ملابس في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة “الكاتب المسرحى المصري .