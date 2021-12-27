شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 سنوات.. كيم كاردشيان لأول مرة فى صور الكريسماس مع العائلة بدون كانى ويست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صورة احتفالات الكريسماس الجديدة لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان كانت هى الصورة الأهم خلال الفترة الحالية فى سلسلة الأخبار المتعلقة بها، فبعدما كانت دائمة الظهور فى صور الاحتفالات وسط عائلتها المكونة من زوجها السابق كانى ويست، وأبنائهما، إضافة إلى صور الاحتفالات مع شقيقاتها ووالدتهم، اختفى أحد أفراد العائلة هذا العام، وهو مغنى الراب كانى ويست، بعد انفصاله عن كيم.

وبينما كانت تحرص كيم كاردشيان، على التقاط الصور مع شقيقاتها ووالدتها فى مثل هذه الاحتفالات السعيدة، فقد أصبح زوجها السابق وأبنائهما جزءًا أساسيًا أيضًا من هذا المشهد الاحتفالى، وذلك على مدار 7 سنوات، إلا أن المشهد اختلف تمامًا بعد الانفصال لتقتصر صور الكريسماس هذا العام على كيم كاردشيان وأبنائها الأربعة نورث وسانت وشيكاغو وسالم، إضافة إلى لقطات عائلية أخرى مع شقيقاتها وأبنائهم ووالدتهم.



كيم كاردشيان وزوجها السابق وأبنائهما



عائلة كيم الكبيرة في احتفال سابق بعيد الميلاد

وخضعت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها بصحبة والدتها كريس جينر، وشقيقتها كلوي كاردشيان، وأبنائهما، وظهروا جميعًا بنفس الملابس باللون البنى من مجموعة "كيم" الأخيرة، وذلك خلال احتفالهم باعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد. وكانت كريس جينر، حرصت على الاحتفال بأعياد الكريسماس على طريقتها الخاصة، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر موقع انستجرام، بعدة صور تجمعها مع بناتها كل من نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان وشقيقتها كلوي كاردشيان، وكورتني كاردشيان، في مرحلة طفولتهن.



كيم برفقة كاني وابنائهما الأربعة فى مناسبة سابقة



كيم كاردشيان برفقة ابنائها في صورة عيد الميلاد لأول مرة بدون كاني ويست



كيم كاردشيان برفقة ابنائها

وسرعان ما حصدت الصورة التي كشفت عنها جينر عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام الكثير من الإعجابات والتعليقات، حيث تعد تلك الصور هي الأولى التي تنشرها جينر لبناتها في مرحلة طفولتهن لتشاركها مع متابعيها. وعلى نفس السياق، زينت كايلي جينر، البالغة من العمر 24 عامًا، منزلها بشرائط من الأضواء المعلقة على الأسوار الأمامية في منزلها الذى يقع في هولمبي هيلز و تبلغ تكلفته 36 مليون دولار.



كيم كاردشيان في اول صورة عيد ميلاد برفقة كاني ويست



كيم كاردشيان في صورة عيد الميلاد برفقة عائلتها بدون كاني ويست



كيم كاردشيان في صورة عيد الميلاد برفقة كاني ونورث وسانت

من ناحية اخري تمكنت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، مؤخرا، من تخطي عقبة أمام طموحها أن تصبح محامية، بعدما فشلت في اجتيازها 3 مرات، حيث أعلنت كيم من خلال الانستجرام الخاص بها إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.



كيم وكاني في عيد الميلاد بعدما أصبحت أم لثلاثة أطفال