شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عائلية نادرة.. كريم محمود عبد العزيز برفقة الساحر فى رحلة صيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن الفراق أمرًا سهلًا على أبناء النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث يستعيدون ذكرياتهم معه بشكل دائم من خلال نشر الصور القديمة وسرد المواقف الصعبة والطريفة التى حدثت لهم فى حياته، ويظهر هذا الأمر بشكل واضح فى اللقطات المصورة والحكايات التى يرويها كل من الفنان محمد محمود عبد العزيز، والفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حساباتهماعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى هذا الصدد، استعاد الفنان كريم محمود عبد العزيز، واحدة من ذكريات الطفولة مع والده حينما قضى معه وقتًا ممتعًا فى رحلة صيد على قارب، حيث نشر كريم، صورة تجمعه مع الراحل محمود عبد العزيز، وهما يمسكان بصنارة صيد ويرتديان ملابس كاجوال صيفية أثناء رحلتهما الممتعة.



كريم محمود عبد العزيز



كريم محمود عبد العزيز برفقة والده الساحر

يأتى هذا بعد أيام قليلة من مشاركة الفنان محمد محمود عبد العزيز، متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة مركبة له مع زوجته التي عقد قرانه عليها منذ أيام، ليضيف والده الراحل النجم الكبير محمود عبد العزيز، في الصورة التي لقيت إعجاب الكثير من متابعيه، ليوجه رسالة شوق وحب له.

وكتب محمد محمود عبد العزيز، على الصورة - حينها - "مع بداية حياتي الجديدة برضه هتكون معايا فيها ان شاء الله، اول صوره لينا مع بعض، ابويا ومراتي وانا، (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

بوست محمد محمود عبد العزيز