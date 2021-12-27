شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسرحية "في نص الليل" يتجهون إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج عمرو عرفة، متابعيه عبر حسابه على تويتر، بصورة جماعية لأبطال مسرحية "في نص الليل" في الطائرة استعدادًا لسفرهم إلى السعودية لعرض المسرحية في موسم الرياض، وظهر في الصورة كل من النجوم، حسن الرداد وغادة عادل وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وكتب عمرو عرفة على الصورة قائلا:"توكلنا علي الله .. دعواتكم"

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.



عمرو عرفة

"فى نص الليل" عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

كما روج حسن الرداد للمسرحية من خلال تغريدة عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "انتظرونا فى مسرحية "في نص الليل" من عالم بهجت قمر فى موسم الرياض ابتداء من 31 ديسمبر 2021 إلى 4 يناير 2022 على مسرح محمد العلى إن شاء الله".