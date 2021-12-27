شكرا لقرائتكم خبر عن "كلاسيك كريسماس".. الفوتوشوب يعيد نجوم زمن الفن الجميل للاحتفال بالأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصمم الجرافيك محمد جابر، في نقل عدد كبير من نجوم زمن الفن الجميل، إلى الوقت الحالي لتخيل صورهم خلال احتفالهم بأعياد الكريسماس، فى مشاهد معدلة ببرامج تحرير الصور، حيث نشر مجموعة من الصور في ألبوم بعنوان "كلاسيك كريسماس"، والتى ضمت عددًا كبيرًا من النجوم فى مشاهد تبدو متناسقة وحقيقية.



احمد رمزي



العندليب

وظهر بالصور كل من النجوم رشدي أباظة، عبد الحليم حافظ، أحمد رمزي، شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، عمر الشريف، وأختلفت صورة كل نجم عن الآخر فبعضهم ظهر وهو يرتدي ملابس الكريسماس الخاصة، فيما ظهر الآخرين وهما يحملون هدايا الكريسماس، فى إطلالات مبهرة ومميزة لكل نجم.



رشدي اباظة



شكري سرحان



صلاح ذو الفقار



عمر الشريف

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين وحصلت الفكرة على عشرات الإعجابات والتعليقات، خلال ساعات قليلة من طرحها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

ولم تكن تلك الألبومات هي الأولي من نوعها لمصمم الجرافيك محمد جابر، فسبق له أن صمم الكثير من الصور في الستينات، وقام بإضافة الألوان للصور القديمة التي تهالكت مع مرور الوقت ليسلط الضوء على نجوم الزمن الجميل من جديد بلمسة عصرية.

وكان سبق وشارك محمد جابر، مجموعة صور من فكرته لدمج نجوم السينما المصرية مع نجوم هوليوود العالميين فى مشاهد واحدة معدلة ببرامج تحرير الصور، حيث نشر المجموعة الثانية من ألبومات "هوليوود بالعربى"، والتى ضمت عددا كبيرا من الفنانيين المصريين والعالميين فى مشاهد تبدو متناسقة وحقيقية.