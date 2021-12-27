شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من 22 سنة.. أحمد الفيشاوي ونيللي كريم وغادة عادل من كواليس "وجه القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه بصورة نادرة تجمعه مع النجمتين غادة عادل ونيللي كريم، من كواليس تصوير مسلسل "وجه القمر" للنجمة الراحلة فاتن حمامة، وعلق الفيشاوي علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلاً: "الصورة دي من 22 سنة من كواليس مسلسل وجه القمر مع الجميلة فاتن حمامة، وأحمد رمزي، وجميل راتب.. المسلسل ده كان السبب أن الناس تشوفنا و تعرف أسامينا أحمد الفيشاوي ونيللي كريم وغادة عادل.. أحلي أيام سنة 2000".



احمد الفيشاوي



الفيشاوي ونيللي كريم وغادة عادل

من ناحية أخري ينطلق تصوير مسلسل "أحوال شخصية"، الذى تنافس به النجمة نيللى كريم فى الموسم الرمضانى المقبل لعام 2022 بعد أسبوعين فى الديكورات الخاصة بالعمل، ويشاركها فى بطولة العمل كل من الفنان شريف سلامة، ووفاء عامر والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

وتجسد نيللى كريم دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث المسلسل، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وانتهت نيللى كريم مؤخرًا من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا،سارة الشامي، ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي،وينتمي العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.