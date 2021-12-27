شكرا لقرائتكم خبر عن الهندية أيشواريا راى تحتفل بعيد الميلاد برفقة ابنتها: نتمنى لكم جميعًا الكثير من الحب والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الهندية الشهيرة أيشواريا راى باتشان، على الاحتفال بعيد الميلاد مع ابنتها، ونشرت صورًا لهما معًا احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

وظهرت نجمة بوليوود في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام برفقة ابنتها بملابس بابا نويل مع شجرة الكريسماس، وعلقت على الصور: "نتمنى لكم جميعًا عيد ميلاد مجيد الكثير من الحب والسلام والصحة الجيدة والسعادة بارك الله فيكم".



حساب اروتشاى على انستجرام

وعملت آيشواريا راى، فى عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وهى سفيرة علامات تجارية لبعض الشركات العالمية، بما فيها شركة لوريال لمستحضرات التجميل.



آيشواريا وابنتها



آيشواريا وابنتها

في سياق آخر، أعربت النجمة الهندية آيشواريا راى، عن سعادتها بمحبة الناس ودعائهم لها ولأسرتها حتى الشفاء من إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، مقدمة الشكر لهم لما قدموه من دعوات وقلق عليهم، قائلة لهم: "أنا مديونة لكم للأبد".

وكتبت أيشورايا عبر حسابها على انستجرام: "أشكركم كثيرًا جدًا على دعواتكم وصلواتكم وقلقكم وأمنياتكم وحبكم لملاكى الصغير آراذيا ووالدى أميتاب وأبهيشيك وأنا"، مضيفة: "أعتبر نفسى مديونة لكم للأبد، بارك الله فيكم جميعًا، لكم دائمًا حبى وصلواتى لتكونوا فى أفضل حال ومن حولكم، كونوا جيدين وأمنين وليبارككم الله، أحبكم جميعا".