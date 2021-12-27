شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى زوجة محمد رياض فى مسلسل "الحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة رانيا فريد شوقى تصوير مشاهدها فى مسلسل "الحلم"، مع المخرج حسنى صالح وتظهر فى دور زوجة الفنان محمد رياض فهى امرأة مكافحة وتقف بجوار زوجها باستمرار، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

ويشارك فى بطولة مسلسل "حلم"، كل من الفنانة صابرين والفنانة وفاء عامر، والقديرة سميرة عبد العزيز، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نهال عنبر، وأنوشكا وآخرون من النجوم، ويدور حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي.

والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان المناطق غير الآمنة ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال الى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقى حدوتة "أم العيال" بطولة أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغنى وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف عمرو الدالى وإخراج شيرين عادل، وتظهر رانيا فريد شوقى متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها.