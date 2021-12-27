في عيد ميلاد سمير صبري.. فتيات أحلامه وزواجه من "خواجاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الاثنين 27 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان القدير سمير صبري الـ 85، إذ أنه من مواليد 1936، ويمتلك الفنان الكبير العديد من الأعمال في رصيده الفني منذ بدايته كمذيعا في الإذاعة الإنجليزية حتى اتجاهه إلى التمثيل والغناء.

ونستعرض لكم فتيات أحلام سمير صبري وقصة زواجه من خواجاية في السطور التالية:

قال سمير صبري، ببرنامج "كلمة أخيرة" متحدثا عن فتيات أحلامه: "البداية كانت مع ليلى مراد.. حبيتها لأن كل الأفلام اللي كانت بتعملها مع أنور وجدي، كان بيبوسها في الأفلام، وكنت بقول لأهلي عايز أبوس الست دي، وأيضا نجلاء فتحي كانت في فترة من الفترات فتاة أحلامي، ونيللي، وسعاد حسني حبيتها كصديقة مش إنها تبقى الـ girl friend ".

وتابع صبري، متحدثا عن زواجه السري من خواجاية: "تزوجت وأنا عندي 20 سنة، وكنت لسه متخرج من كلية الآداب واتعرفت عليها، وهي فتاة إنجليزية وكانت بتدرس في مدرسة إيجي سي بالاسكندرية.. حبينا بعض واتعرفنا على بعض، وقالتلي عايزة أجي مصر ولما جت.. شغلتها في مدرسة في منطقة الزمالك لأني كنت ساكن بالزمالك، وأول ما تخرجت أبويا جابلي شقة في الزمالك وعربية، وأبويا كان لواء جيش وكان بيحلم إنه يعمل فرح كبير لإبنه في أحد الفنادق".

واستكمل: "تزوجنا في السر، وأجرت شقة تانية غير الشقة اللي كنت قاعد فيها وجبهالي أبويا، وكانت في الزمالك أيضا، ومقدرتش أقول لأبويا وقتها إني اتجوزت وخفت أقوله.. واستمر زواجنا فترة، وكنت ملهوف في هذه الفترة اني أمثل، وكنت بعمل أدوار صغيرة في أفلام مع مسلسلات الأستاذ فؤاد المهندس في شهر رمضان اللي بتتصور بعدها في السينما".

وأضاف: "هي مكنتش قادرة تتماشى معايا في الجو ده، ومكنش عاجبها الوسط بتاعنا والحياة اللي فيها، ولما حملت، قالتلي هروح لندن عند أمي وهولد هناك، وتبقى تيجي.. ولما راحت قالتلي (تعالى أنت)، وكان الاختيار صعب وقتها، أختار الفن والحاجة اللي بحبها ولا أختار الست اللي تزوجتها والطفل اللي ما شفتوش في ذلك الوقت، ولو رجعت بيا السنين، كنت روحتلها وقدرت بطريقة ما إني أجمع ما بين الأسرة الصغيرة والطموح الشخصي".