"حسن الرداد يكشف موعد عرض مسرحية "في نص الليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حسن الرداد موعد عرض مسرحيته "في نص الليل"، المقرر عرضها 31 ديسمبر على مسرح محمد العلي.

ونشر حسن الرداد بوستر المسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "انتظرونا في مسرحية في نص الليل، من عالم بهجت قمر في موسم الرياض، ابتداء من 31 ديسمبر إلى 4 يناير على مسرح محمد العلي إن شاء الله".

مسرحية "في نص الليل" بطولة غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، إنتاج شركة ABK media Bahgat kamar.