تامر عاشور يطرح “تيجي نتراهن”.. والاتهامات تحاصر لحن الأغنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق لساعات، طرح الفنان المصري تامر عاشور أغنيته الجديدة “تيجي نتراهن” يوم أمس الأحد في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

لأغنية من كلمات محمود عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري وغيتار مصطفى نصر.

وكان تامر عاشور قد طرح الفيديو الترويجي للأغنية عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” ولاقى إعجاب الكثير من الجمهور، حيث حقق نحو ربع مليون مشاهدة.

وقد أثارت الأغنية كثيراً من الجدل عبر السوشيل ميديا، إذ أشار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنّ لحنها مقتبس من أغنية “ألست حزيناً؟” للمطربة التركية “سيمجي”، التي حققت نحو 180 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب” منذ طرحها في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2017.

وانتهى تامر عاشور من تسجيل أغانى ألبومه الجديد والمتوقع طرحه بداية العام الجديد، وتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين منهم جمال الخولي، مالكي، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز، مدين، تامر علي، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلي، مايكل رامي ومحمدي وفهـد، آسر عاشور، عمرو الخضري، محمد شفيق، أحمد أمين، يحيى يوسف.

وكان قد أعلن الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومه بعد فترة من التأجيلات بسبب تفشي كورونا، مؤكداً أن هناك بعض الرتوش ليكون جاهزاً للجماهير.

وقال عاشور عبر “إنستغرام”: “الحمد لله… انتهيت من تسجيل جميع أغاني ألبومي الجديد، ومرحلة صغيرة ويكون جاهزاً لكل جمهوري الغالي، وهناك مفاجآت كثيرة… دعواتكم”.

وسبق وكشف عن أسباب تأجيل إصدار ألبومه الجديد، بعد ما كان مقرراً طرحه فى الأشهر الماضية، موضحاً أن انتشار كورونا من أهم أسباب تأخر صدور الألبوم، إضافة إلى أنه يفضل إقامة حفل جماهيري بعد طرح الألبوم مباشرة.