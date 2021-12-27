آدم في “أنا ما إلي بالحب”.. نجاح لافت في أيام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحقق النجم اللبناني آدم نجاحًا لافتًا بأغنيته الجديدة “أنا ما إلي بالحب” التي طرحها مؤخرًا عبر المواقع الموسيقية وقناته في موقع “يوتيوب”.

وتصدّر كليب “أنا ما إلي بالحب” المرتبة الأولى في قائمة الترند عبر موقع “يوتيوب” في لبنان محققًا أكثر من مليون مشاهدة في 3 أيام فقط.

ويتطرق آدم في الأغنية إلى موضوع الحب بأسلوب مختلف تمامًا عن كل الأغنيات التي قدّمت سابقًا في الوطن العربي، فيُغني بصوت العاشق المجروح الذي يستعيد ذكريات عن حالة حب صعبة عاشها، إذ يواجه أزمة عاطفية صعبة، بأداء عالٍ ولافت أشاد به كثيرون من رواد التواصل الاجتماعي.

نفيد بالذكر ان أن أغنية “أنا ما إلي بالحب” من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وتركت الأغنية أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير معها، إذ حصدت عددًا كبيرًا من التعليقات على صفحات آدم في مواقع التواصل الإجتماعي.