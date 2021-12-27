غادة عادل في أول ظهور مع طليقها مجدي الهواري.. دموع وذكريات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بكت النجمة غادة عادل في أول لقاء إعلامي يجمعها بزوجها السابق ووالد أبنائها المخرج مجدي الهواري، بعدما استعادا معا ذكريات 20 عاما من الحياة الزوجية، في حلقة جديدة من برنامج “بصراحة مع، المقرر عرضها غدا الإثنين على شاشة قناة “mbc”.

وخلال الحلقة حسبما كشف البرومو تبكي غادة عادل بعدما يوجه لها الهواري سؤالا عن سبب هروبها من الذكريات قائلة: أنا فعلًا مش بحب الذكريات.

وسألته غادة عن رأيه ما إذا كانت تسير في طريق خاطئ في شغلها واختياراتها أم لأ؟ وهل شخصيتها الآن أفضل أم شخصيتها وقت الزواج؟

وخلال البرومو، قال الهواري، إن زواجه هو وغادة عادل كان في سن صغيرة، ولكن أن يظلا متزوجان لمدة 20 عامًا فهذا نجاح كبير.

الحلقة تم الإعلان عنها بعد 48 ساعة من احتفال مجدي الهواري، بيوم ميلاد طليقته الفنانة غادة عادل، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك، وعلق عليها برسالة رومانسية قائلًا: كل سنة وأنت طيبة يا أغلى وأطيب غادة في الدنيا كل سنة وتبقى هي هي وطيبة، عايشة وحلوة في حياتنا كلنا.

وأضاف: وتبقى تبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا، كل فرحة مقسومة لينا تبقي ليها مننا، تفضل هي أم.. وأحن حضن.. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادي.

يذكر أنه في عام 2018، فوجئ الجميع بإعلان خبر طلاق مجدي وغادة، بعد 20 عاما من الزواج، وإنجاب 5 أبناء، ورغم الانفصال ظل الاحترام المتبادل يجمع بين الاثنين.

وكشفت غادة عادل للمرة الأولى عام 2019 عن طبيعة علاقتها بطليقها المخرج مجدي الهواري بعد الانفصال، وكيف يتعاونا لرعاية أطفالهما الخمسة، مؤكدة أن ذكرياتها طوال مسيرتها مع زوجها لتكوين العائلة، هي الرومانسية الحقيقية في حياتها.

أضافت خلال استضافتها في برنامج “سهرانين” للفنان أمير كرارة بصحبة النجم اللبناني مروان خوري: عشت مع مجدي أكثر من عشرين سنة، ابني الكبير عنده 21 سنة وبنتي بلغت ال20، وأنا الان “سنجل ماما” منذ عام ونصف، ولكن أنا ومجدي لا زلنا أصدقاء، وروحت العرض الخاص بتاعه، وبقينا أصحاب أكثر ما كنا واحنا متزوجين، ورجع الضحك والهزار مقارنة بالسنوات الأخيرة للزواج.

أوضحت أسباب الإنفصال قائلة: مع الوقت ومع مشاكل العيال اتفقنا أننا حنبقى أفضل لو انفصلنا، وبالفعل بقينا أصحاب أكثر دلوقت، ووافقها مروان خوري مؤكدا أن البقاء تحت سقف الحياة الزوجية مع الخلافات ليس صحيا لنفسية الأولاد، وأكدت غادة صحة رأيه، وقالت أنها تكون مع مجدي وأطفالهما الخمسة كيان كبير لا يتأثر بالانفصال وقالت “محدش عارف بكرة في إيه، ووجهوا جميعا التحية للمخرج مجدي الهواري.