هاني سلامة في تدريبات على الألعاب القتالية من أجل “قلب واحد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل العديد من النجوم استعداداتهم على قدم وساق من أجل بدء تصوير مشاهدهم في المسلسلات التي يشاركون بها للحاق بموسم رمضان 2022، منهم الفنان هاني سلامة الذي يتدرب حالياً على الألعاب القتالية من أجل دوره في مسلسل “قلب واحد”.

ويقدّم لأول مرة خلال حوادث العمل شخصية رجل قانون يعمل في السلك القضائي، ويخوض العديد من الحوادث المثيرة التي سنراها على مدار حلقات المسلسل، ومن المقرر أن يبدأ التصوير أول الشهر المقبل.

ويُعد “قلب واحد”، أول عمل درامي يجمع النجم هاني سلامة مع المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

المسلسل تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، ويشاركه البطولة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ومحسن محيي الدين وماجد المصري وميريهان حسين.

وكان قد قدم مسلسل “بين السما والأرض” من 15 حلقة في رمضان الماضي، وشارك في بطولته درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، غادة أسامة، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.

وقد كشف في لقاء تلفزيوني سابق أنه كان متخوفاً في بداية مشواره مع التمثيل، خاصةً أنه كان يرغب في أن يكون طياراً لأنه يحب السفر، مشيراً إلى أنّ صاحبة المكتب أرسلته إلى يوسف شاهين والتقى وقتها المخرج رضوان الكاشف، وعمل بروفات لمدة أسبوع مع شيريهان، مضيفاً: “والحمد لله انطلقت من هنا”.