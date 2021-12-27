“سوشيال”.. أحمد زاهر يناقش الخلافات الزوجية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض الممثل أحمد زاهر تجربة تقديم عمل درامي لإحدى المنصات الإلكترونية لأول مرة من خلال مسلسله الجديد “سوشيال”، تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من ميرنا نور الدين، وجيهان خليل، وأحمد فؤاد سليم، وإسلام حافظ، وعابد عناني.

وقال زاهر: “تدور أحداث المكون من 15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الأيام المقبلة، في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا على العلاقات الزوجية، حيث يؤثر الاستخدام الخاطئ لـ السوشيال ميديا على علاقات زوجين يحدث بينهما مشاكل تتسبب في انتهاء علاقتهما بالانفصال، وبعد ذلك تتوالى الأحداث”.

وأضاف أحمد زاهر إنه عرض مؤخراً مسرحيته الجديدة “عائلة لاسعة جداً”، في موسم الرياش وشهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور السعودي، وشاركه البطولة ابنتيه “ليلى وملك”، والفنان أحمد فتحي، والفنانة منة فضالي، ومروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.

وتابع: “تسجل المسرحية بمثابة عودة لي لخشبة المسرح بعد غياب 17 عاماً، منذ عرض آخر مسرحياتي (ليالي الأزبكية)، عام 2004 والتي تم تقديمها لمدة 4 أشهر متواصلة دون توقف”.

وأشار أحمد زاهر إلى أنه انتهى مؤخراً من تصوير فيلم “فارس”، ويشارك في بطولته حسين فهمي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي (أكشن) تشويقي، تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وأوضح أن العمل يحمل طابع أكشن اجتماعياً رومانسياً، مشيراً إلى أن الشخصية ستكون جديدة عما قدمه في أعماله الأخيرة.