كلوي كاردشيان تتجاهل تريستان تومبسون.. خلال احتفالات عيد الميلاد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كلوي كاردشيان، فصل صور حبيبها السابق، نجم كرة السلة الكندي، تريستان تومبسون، عن صور عيد الميلاد، بعد أزمة خيانته لها مؤخراً.

جاءت خطوة نجمة “The Keeping Up With The Kardashians” بإبعاد والد ابنتها، من خلال الصور التي نشرتها، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، خلال احتفالها بعيد الميلاد.

وظهرت كلوي في الصور التي نشرتها رفقة ابنتها ترو، ووالدتها كريس جينر، وأختها كيم وأطفالها؛ وتجاهلت كلوي تماماً والد طفلتها الصغيرة.

ودونت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية تعليقاً على الصور، قالت فيه: “من الواضح أنني كنت على القائمة الجيدة؛ انظر إلى هديتي! إنها أعظم نعمة بالنسبة لي”.

وقالت كلوي، في تعليقها على صور أخرى تظهر ابنتها، وبنات أختها كيم، وشيكاغو ويست: “أنا أحب فتياتي!!!!”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أنجبت امرأة تدعى مارالي نيكولز طفلاً، وأكدت أن الطفل هو ابن تومبسون.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نيكولز رفعت قضية ضد تومبسون، من أجل رعاية الطفل، والرسوم الأخرى المتعلقة بالحمل.

وكشف مصدر مقرب من تومبسون أن نجم كرة السلة الكندي، هو من اضطر إلى مصارحة كلوي بنبأ وجود دعوى أبوة مقامة ضده من إحدى السيدات، بعدما أنجبت طفلاً منه؛ قبل أن تعلم بالخبر من غيره.

يذكر أن تومبسون هو والد “ترو” (3 سنوات)، التي أنجبتها كلوي، بالإضافة إلى ابنه برينس (4 سنوات)، الذي أنجبه من حبيبته السابقة جوردان كريغ.